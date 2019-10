Exclusief voor abonnees ‘Fifty Shades of Grey’, maar dan in het echt: “Ik wou uitbreken, maar dat ging niet. Tot ik mijn eigen Mr. Grey ontmoette” Philippe Truyts

25 oktober 2019

17u00 7 Antwerpen Burn-out: al te vaak hangt er nog een taboe rond. De Zandvlietse Sofie Schippers (39), juriste van vorming en moeder van twee, keek het ‘beest’ na enkele helse jaren resoluut in de ogen. Schrijven leverde de bouwstenen voor een oplossing. Ze verrast nu met haar debuut: het openhartige boek ‘Proficiat met je burn-out’. Een cruciaal hoofdstuk is gewijd aan een soort ‘Fifty Shades of Grey’-avontuur waardoor ze van zichzelf vervreemdde. Sofie werd - tijdelijk - Stella.

Echtscheiding. Burn-out. Depressie. Zelfmoordpoging. Kanker. ‘Never waste a good crisis’, hoor je ondernemers wel eens zeggen. De crisis die Sofie Schippers doormaakte, bleek een tweede kans. ‘Ik werd betrapt in een parenclub… sindsdien werd alles anders’, verklapt de cover van haar boek. En dus wilden we er het fijne van weten, bij een koffie in de Biblo, de brasserie in hartje Kapellen.

Heftig wel. In een paar jaar tijd liep zowat alles fout wat maar kon. Terwijl je lange tijd voor de buitenwereld een gelukkig getrouwde moeder van twee dochters (nu 8 en 6 jaar oud) leek. Wanneer is de ellende begonnen?

“De burn-out brak door in september 2016. Ik werkte tot dan nog op een notariskantoor in Berendrecht. Die job ben ik kwijt. Ik dacht dat ik me wel zou redden met veel lezen, in het genre van ‘Herstel van je burn-out in 30 dagen’. Maar meer dan slapen en wat eten deed ik niet. Tegen de zomer van 2017 voelde ik dat ik aan het aanmodderen was. Ik vond geen rust meer. De burn-out was een depressie geworden. Ik nam een overdosis antidepressiva. Van mijn huisarts kreeg ik de raad om in therapie te gaan. Ik moest het onder ogen zien: ik was suïcidaal. Ik heb toen gekozen voor drie maanden opname in de psychiatrische afdeling van het ZNA Sint-Erasmus in Borgerhout. Op één voorwaarde: pas als ik ‘clean’ zou zijn van antidepressiva, zou ik weer naar huis gaan. Dat zagen ze eerst niet zitten. Tot ik toch een psychiater vond die ervoor open stond.”

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen