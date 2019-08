“EK ParaHockey voor het eerst organisatorisch serieus genomen, maar media-aandacht blijft uit” Naast Belfius EuroHockey Championchips werd ook het Cronos EK ParaHockey in Antwerpen gespeeld Sander Bral

21 augustus 2019

Terwijl alle media-aandacht naar het hoofdtoernooi van het EK Hockey in Antwerpen gaat, werd de afgelopen dagen ook het Cronos EK ParaHockey gespeeld waarbij de Belgische teams zilver en brons haalden. "De Europese Hockeyfederatie behandelt het EK parahockey op dezelfde manier als het hoofdtoernooi. Maar de media jammer genoeg nog niet."

Dat Belfius EuroHockey Championschips zich momenteel in Antwerpen afspeelt, kan niemand omheen. Dat het Cronos EK ParaHockey zich tegelijkertijd voordoet, is minder geweten. Van maandag tot en met woensdag namen g-hockeyers of parahockeyers, sporters met een verstandelijke beperking, van over heel Europa het tegen elkaar op. De finalewedstrijden werden op de Wilrijkse Pleinen beslecht, waar het hoofdtoernoei EK hockey zich momenteel ook afspeelt.

De preselecties en poulewedstrijden werden op de Edegemse velden van Royal Victory gespeeld, dat het EK parahockey organiseert in samenwerking met de Europese Hockeyfederatie (EHF) en hoofdsponsor Cronos uit Kontich. “Sinds 2011 is parahockey één van onze belangrijkste pijlers”, zegt Leo Lucas, voorzitter van de Edegemse hockeyclub. “Parahockey moet evenwaardig gezien worden als topsport. Zo gaat bijvoorbeeld de opbrengst van onze meest bijgewoonde sociale clubactiviteiten integraal naar onze parahockeyploeg.”

Stap voorwaarts

Het EK 2019 was inderdaad een enorme stap voorwaarts voor parahockey. 144 spelers uit negen landen werden omkaderd door tientallen officials en umpires van de EHF, de Belgische hockeybond en medewerkers en vrijwilligers van Royal Victory. Voor het eerst werden ook alle wedstrijden en uitslagen mee opgenomen op de officiële website van de EHF waardoor de ploegen en spelers van over de hele wereld te volgen waren.

“Het parahockeytoernooi werd voor het eerst op hetzelfde niveau behandeld als het hoofdtoernooi. Organisatorisch dan, want we hadden eigenlijk meer media-aandacht verwacht”, geeft Stijn De Preter van Royal Victory toe. “Terwijl de Belgische wedstrijden van het hoofdtoernooi op nationale televisie live worden uitgezonden, krijgt het parahockeytoernooi amper of geen aandacht.”

Hockey in puurste vorm

“Dat is best jammer”, gaat De Preter verder. “Want parahockey is emotie in zijn puurste vorm. De dankbaarheid, sportiviteit en warmte van de spelers is iets dat je op het hoofdtoernooi niet ziet, waar over elke twijfelachtige spelsituatie hard gediscussieerd wordt. Hopelijk krijgen de parahockeyers in de toekomst wel de aandacht die ze verdienen.”

België vaardigde twee parahockeyteams af op het EK. Het team in de afdeling Challenge (laagste niveau) won woensdagmiddag de troostfinale van Ierland en behaalde brons. Het team in Trophy (middenniveau) was niet sterk genoeg voor Nederland in de finale en gaat met zilver naar huis. In het hoogste niveau Championship ging Italië met de hoofdprijs lopen.

Binnen twee jaar speelt het EK zich in Amsterdam af.