‘Eilandje’ is nieuw Antwerps zomerbier Annelin Marien

16 augustus 2019

13u27 0 Antwerpen Op het Bollekesfeest dit weekend kan je niet enkel Bollekes drinken, maar ook een nieuw Antwerps zomerbier. De Antwerpse Brouw Compagnie, vooral bekend om zijn Seefbier, stelt ‘Eilandje’ voor, een biertje dat enkel gebrouwen wordt in de zomer van 2019.

‘Eilandje’ is een blond bier van 6,4% alcohol, met een zomers smaakpalet. “Het bier is een uniek zomerbrouwsel, dat een tropische cocktail van exotische hopsoorten bevat.”, laat Johan Van Dyck van de Antwerpse Brouw Compagnie weten. “We wilden een echt zomers biertje maken, met smaken die je als het ware naar een tropisch eiland meevoeren. Hiervoor gingen we op zoek naar hopsoorten die aroma’s van mango, meloen, kokosnoot en tropisch fruit geven. Maar we gingen nog een stap verder. Anders dan bij een ‘normale’ wijze van brouwen, hebben we geen hop toegevoegd tijdens het brouwen zelf, maar uitsluitend tijdens de gisting en de rijping van het bier. Hierdoor is het een echte ‘hop-extravaganza’ geworden, een geur- en smaakbommetje, echter zonder de typische bitterheid die je van hop zou verwachten.”

Het zomerbiertje wordt daarbij slechts één keer in een beperkte hoeveelheid gebrouwen, en kan je dus enkel in de zomer van 2019 drinken. Dat komt omdat de hoeveelheid hop voor het biertje enorm hoog is, door de specifieke manier van brouwen. “De hoeveelheid hop nodig voor dit bier is dertig keer groter dan bij een ‘normaal’ bier. De hopsoorten die we nodig hadden zijn bovendien heel schaars, wat zich in een prijs tot vijf keer hoger dan standaardhop vertaalde. Wetende dat hop sowieso al het duurste ingrediënt van bier is, zal het bijgevolg bij eenmalig exclusief brouwsel blijven.” Er zijn in totaal een 100 tal vaten beschikbaar, waarna het bier zal verdwijnen. ‘Eilandje’ is dit weekend exclusief te proeven aan de stand van de Antwerpse brouwerij op de Groenplaats.