"Eén bewaker voor tachtig gedetineerden, daar komen vodden van" Didier Lemeer (49) is al 10 jaar cipier in Antwerpse gevangenis Redactie

04 februari 2020

23u52 0 Antwerpen Staken of bewaken. Het is soms moeilijk te zien waar de Belgische cipier drukker mee is. Gisterochtend brak opnieuw een spontane actie uit bij het personeel van de gevangenis van Antwerpen. Didier Lemeer, al 22 jaar cipier, waarvan de laatste tien jaar in Antwerpen, is dat beeld van de altijd stakende en klagende cipier moe.

De cijfers zijn de cijfers. In de gevangenis van Antwerpen is plaats voor 439 gedetineerden. Achter de sluis van de Begijnenstraat verblijven er vandaag zo'n 730. De trieste mijlpaal van 700 sneuvelde al in 2004 voor het eerst. Meer dan 15 jaar later is er weinig beterschap in zicht. De Begijnenstraat was oorspronkelijk een arresthuis, bedoeld voor mensen in voorhechtenis. Nog niet veroordeeld en dus onschuldig in de ogen van de wet. Dat is vandaag nog maar deels zo. Van de meer dan 700 gedetineerden moeten er op moment van schrijven 78 op de grond slapen, naast een stapelbed. De monocellen werden tientallen jaren geleden al omgebouwd tot duocellen. Het zijn nu steeds vaker triocellen. "We zijn al jaren onderbemand", zegt Lemeer. "Eén cipier voor 60, 70, soms zelfs 80 gedetineerden. In de Begijnenstraat is dat geen uitzondering. Tijdens de late shift viel het SRT van de Antwerpse politie twee keer binnen. Het is een mirakel dat er niet meer incidenten zijn."

Als Brussels ketje klom je

22 jaar geleden voor het eerst als cipier uit bed. Je begon in de gevangenis van Vorst.

"Ik heb zeven jaar in de gevangenis van Vorst gewerkt, daarna vijf jaar in die van Sint-Gillis. Ondertussen werk ik al tien jaar in Antwerpen. Er is veel veranderd in de Belgische gevangenissen, ook ten goede. De cowboys onder de cipiers zijn van de vloer, de omgang met gedetineerden is vandaag een pak menselijker. Ook voor cipiers zelf is er meer opvang. Vond je twintig jaar geleden een gedetineerde die zich had opgehangen in de cel, kon je daarna zonder omkijken verder werken. Er was geen opvang, geen zorgteam, geen schouder. Niks. Het besef dat dit óók emotioneel zwaar werk is, is gegroeid. Al snapt de buitenwereld dat nog niet altijd."

Je knokt ondertussen als

vakbondsman en hoofdafgvaardigde al jaren voor je collega's. De grieven zijn dezelfde gebleven: te weinig personeel, te veel gedetineerden. Waar blijf je de moed vinden om jaar in jaar uit dezelfde strijd te leveren?

"Op 8 juni 2000 was er een vechtpartij in de gevangenis van Vorst. Ik snelde een collega ter hulp en viel in het getrek, geduw en geknok van de trap. Geen enkele trede heb ik geraakt. Met één enkele slag lag ik beneden, mijn rug net niet gebroken. Een fysieke klap. En ook emotioneel was dat zwaar. Hoe ga je om met de angst dat het opnieuw gebeurt? Ik moest zelf op zoek naar hulp. Later, in de gevangenis van Sint-Gillis, tijdens het bezoekuur, hadden familieleden van een gedetineerde drugs binnengebracht en dus werd het bezoek geannuleerd. Het ontaardde in een schermutseling. Ik weigerde me te verdedigen omdat ik de boel niet wilde laten ontaarden. In de zaal zaten zo'n 150 mensen, ook vrouwen en kinderen. Ik werd met een stoel in het gezicht geslagen en eindigde met een hersenschudding en een posttraumatisch stresssyndroom (PTTS) in het ziekenhuis. Door die twee momenten ben ik beginnen strijden voor het welzijn en de veiligheid van mijn collega's."

Kan je nog over veiligheid spreken als er 730 gedetineerden op elkaars lip zitten in een gevangenis waar plaats is voor 439 mensen?

"Gedetineerden delen op een kamer een stapelbed, maar zelfs dat volstaat niet. Vannacht sliepen er 78 op matrassen naast zo'n stapelbed. We proberen gevangenen zoveel mogelijk te matchen. Familieleden of kennissen bij elkaar, bijvoorbeeld. Natuurlijk lukt dat niet altijd en natuurlijk zorgt het voor frustratie als je 23 uur per dag met drie in een kleine ruimte doorbrengt. Tijdens de late shift hadden we twee keer de hulp van de Antwerpse SRT nodig. Toch is het een wonder dat er niet méér incidenten zijn. Er is één cipier voor 60, 70, soms zelfs 80 gedetineerden. In de Begijnenstraat is dat geen uitzondering. Ter vergelijking: in Beveren heb je een cipier per 23 gedetineerden. Maar de gebouwen in Beveren huurt onze regering en die moeten dus in ere gehouden worden. De regels zijn streng. En wij ploegen voort. De gevangenis draait dankzij de collega's. We kunnen op elkaar rekenen terwijl de regering ons in de steek laat. We lossen veel zelf op. Ik heb zelf nog 800 overuren staan en 350 vakantiedagen. In totaal hebben we een rugzak van 16.000 verlofdagen. Dat zegt toch alles? We zijn kanaries in de koolmijn. We vallen bijna één voor één om, maar niemand reageert."

Welke impact heeft het

cipierstekort op de

gedetineerden?

"Weet je, gedetineerden zijn ook mensen. Ik heb ooit vrijwillig 48 uur doorgebracht in een cel in de gevangenis van Beveren, een testweekend. Sindsdien kijk ik opnieuw anders naar mijn job. Als cipier ben je vaak het eerste contact bij slecht nieuws. Er is iemand ziek in de familie van de gedetineerde of iemand zijn vader of moeder is overleden. Dan ben jij degene die hij het eerst hoort. Maar aan het tempo waaraan we vandaag moeten werken is er amper plaats voor persoonlijk contact. Ons schema ligt vast tot op 5 minuten. Komt er iets tussen - iemand is ziek, er is een incident - dan stort de bijenkast in. Er is geen tijd voor meer dan het hoogst noodzakelijke. En toch komen die mensen straks opnieuw in de samenleving. Dat menselijk contact is zó belangrijk. Justitie wordt gezien als een kostenpost, maar de herintegratie van gedetineerden is toch óók iets waard. Of niet?"

In 2016 tikte Europa ons op de vingers: we hadden nog altijd geen gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen tijdens stakingen. Ondertussen ligt die op tafel. Een goede zaak?

"Natuurlijk hebben gedetineerden rechten en moeten ze op tijd en stond kunnen douchen en elke dag hun eten krijgen, maar dit raakt wel aan het stakingsrecht. Kijk, we vragen al tientallen jaren hetzelfde: meer personeel, minder gedetineerden per instelling. Het beeld van de altijd stakende en klagende cipier ben ik moé. Niemand levert graag loon in om te staken. We zijn niet lui, integendeel. Je hebt een stevig paar sneakers nodig om een shift van ons rond te krijgen. De overeenkomst die we in oktober 2018 hebben afgesloten met de overheid waarin beloofd werd het personeel volledig aan te vullen is een dode letter. Goed, er zijn Rosetta's (-26-jarigen kunnen aan de slag als penitentiair bewakingsassistent, red.) maar ook die moeten intern opgeleid worden. Onze eigen mensen zijn ongelukkig en vertrekken of zijn voor lange tijd out. Het is een negatieve spiraal. De lokale directie weet dat er een probleem is en staat zelf op jobbeurzen. De directrice deelt zelf maaltijden rond. Ik heb daar veel respect voor, maar de overheid laat ons in de steek. Een gegarandeerde dienstverlening raakt niet aan de kern van het probleem."

En dus blijven jullie staken.

"De laatste stiptheidsacties hebben we nog niet gezien. Tot mijn laatste dag blijf ik knokken voor mijn collega's en voor een job waar ik, geloof het of niet, nog altijd verliefd op ben. Maar als dit blijft duren ben ik straks de enige."