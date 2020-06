Drugsuithalers veroordeeld tot 4 en 5 jaar cel

CVDP

19u32 0 Antwerpen Vorige zomer werden Ibrahim K. (36) en Jonathan S. (34) in de boeien geslagen Vorige zomer werden Ibrahim K. (36) en Jonathan S. (34) in de boeien geslagen toen ze drugs uit containers in de haven haalden . De twee beklaagden werden vandaag in de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 en 5 jaar.

De vracht van 882 kg cocaïne die vorige zomer vanuit Brazilië op kaai 1742 aankwam, wilde een drugsbende koste wat het kost binnenhalen. Een eerste poging om de drugs op te halen mislukte. Drie mannen werden met een busje tot op de containerterminal gereden maar werden betrapt door veiligheidsmensen.

Enkele dagen later op 24 juni zagen dokwerkers rond middernacht twee containers openstaan. Twee mannen schupten zich in het zweet aan een lading kiezel. Naast hen stonden drie sportzakken, met een touw aan elkaar verbonden. De dokwerkers sloten de container snel af en verwittigden de politie. Ibrahim K. (36) uit Schoten en Jonathan S. (34) uit Wilrijk werden in de boeien geslagen. In de container staken nog 24 sportzakken. Dat bracht de lading cocaïne op een totaal van 882 kg, met een groothandelswaarde van 23 miljoen euro.

Ibrahim K. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van 16000 euro. Jonathan S. kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar en een geldboete 16000 euro.