Exclusief voor abonnees “Drugsfamilie betaalt 1,6 miljoen euro losgeld, maar ontvoerde man blijft spoorloos” Politie en parket machteloos als slachtoffers zwijgen Patrick Lefelon

08 januari 2020

17u12 2 Antwerpen Twee zware gangsters uit Parijs en een stadswacht uit Anderlecht riskeren 12 jaar cel omdat zij twee sleutelfiguren uit het Antwerpse drugsmilieu hebben ontvoerd. De opdracht kwam van de Nederlandse drugsbazen “Hoes” en “Kikker” die vergelding zochten voor een kwijtgeraakte lading van 400 kg cocaïne. H oes en Kikker hoeven zelf niets te vrezen. “Als de slachtoffers informatie achterhouden voor de politie, kunnen wij de opdrachtgevers niet pakken", moest de openbare aanklager toegeven.

De federale gerechtelijke politie (FGP) onderzocht in 2016 twee ontvoeringen in het Antwerpse drugsmilieu. In de zomer verdween eerst de 48-jarige Abdelkader Bouker alias ‘De Jood’ vanbij zijn woning in Schelle. Later dat jaar werd de 21-jarige Younes El B., jongere broer van Othman El B. in een bestelwagen gesleurd bij het buitenkomen van fitnessclub Basic Fit, vlak bij het Sportpaleis. Beide families zijn volgens het parket actief in de internationale drugshandel.

Het motief voor die ontvoeringen is niet ver te zoeken. De Nederlandse drugsbazen “Hoes” (Houssine Ait S.) en “Kikker” (Abdelhamid Ait B.) houden de Antwerpse families verantwoordelijk voor de verdwijning van een partij van 300 tot 400 kg cocaïne. Die partij was in de haven van Antwerpen aangekomen maar was door de politie in beslag genomen.

