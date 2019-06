Exclusief voor abonnees “Drugsbaron zou zelfs z'n eigen familie afpersen” ZEVEN VERDACHTEN OPGEPAKT VOOR AUTOBRANDEN IN ANTWERPEN Patrick Lefelon

20 juni 2019

06u00 0

Er komt eindelijk schot in het 'Bommen en granaten'-onderzoek in Antwerpen. Dat is de bijnaam voor de 62 aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. De politie heeft gisteren zeven verdachten van de drugsclan El M. opgepakt. Zij zouden op 6 maart drie auto's van een concurrende bende in brand hebben gestoken.

