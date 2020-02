“Directeur die parkeerbedrijf voor 4,5 miljoen oplichtte, leeft verder op grote voet” Patrick Lefelon

10 februari 2020

15u17 10 Antwerpen Gewezen technisch directeur Patrick R. van het parkeerbedrijf Apcoa hoeft geen “boterhammen met choco” te eten, zoals hij eerder op zijn proces beweerde. De man riskeert vijf jaar cel voor een oplichting van 4,5 miljoen euro. Volgens het benadeelde bedrijf is Patrick R. geen haar veranderd en geeft hij nog steeds geld uit op andermans kap.

Patrick R. had twee weken geleden tijdens de eerste zittingsdag van zijn proces verteld dat hij geen cent had overgehouden aan de mega-oplichting van zijn werkgever Apcoa. Hij had gedurende tien jaar parkeerautomaten leeggemaakt en de muntjes op zijn rekening gestort. Totale opbrengst 4,5 miljoen euro.

Tegenwoordig wist Patrick R. te overleven door enkele jobs in de eventsector te combineren. Maandagmorgen liet hij aan de rechtbank enkele loonstrookjes bezorgen als bewijs van zijn beperkt inkomen. De gewezen directeur bleef zelf afwezig.

“Vervalste loonstrookjes”

Advocaat Koen Clonen van parkeerbedrijf Apcoa rook onraad. “De werkgever bij wie Patrick R. zegt in dienst te zijn, bestaat officieel niet. Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is die werkgever evenmin bekend. Zijn die loonstrookjes niet vervalst? Een commentaar bij een krantenartikel sterkt mij in dat vermoeden. Iemand die Patrick R. goed schijnt te kennen, geeft aan dat hij nog steeds grote sier maakt met kredietkaarten op naam van zijn zoon. Volgens die bron zou Patrick R. ook nog een buitenverblijf in Spanje hebben. Nochtans beweerde Patrick R. dat hij geen cent meer had. Hij overleefde door middel van een collectieve schuldenregeling bij het OCMW van Bornem. Ook van die regeling is nergens een spoor terug te vinden. ”

De rechtbank wilde daarover graag een woordje uitleg van Patrick R. maar hij was niet zelf aanwezig. Zijn advocaat wilde op de zitting bijkomende bewijsstukken neerleggen maar dat werd afgewezen door de rechters.

Op 10 maart velt de rechtbank het vonnis in deze oplichtingszaak.