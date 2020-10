“Die 1 miljoen euro in mijn huis? Bewaard als vriendendienst”: advocaten van drugsbende Makreel zien geen enkel hard bewijs

Antwerpen

Vandaag werden de pleidooien van de verdedigende advocaten in het dossier van de Makreel-drugsbende hernomen. De rode draad doorheen hun verhalen was voorspelbaar: het parket is veel te vaag in zijn formulering van de feiten en veel cliënten begrijpen zelfs niet goed wat hen nu verweten wordt. Het ontbreekt volgens de advocaten aan elke materiële vaststelling. De bende vond in 2015 een nieuwe techniek uit voor cocaïne-invoer langs de haven: de zogeheten ‘switch’-methode.