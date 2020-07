“Deze plek flitst je 500 jaar terug in de tijd”: onze journaliste Caroline Van de Pol toont haar warmste vakantieplek

Antwerpen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag vertelt onze journalist Caroline Van de Pol over het Begijnhof in Antwerpen. “Dit pittoreske plekje zou wel eens het decor kunnen geweest zijn van heel wat minder onschuldige taferelen dan het vandaag de dag doet vermoeden.”