‘Den Dikke en den Dunne’ rijden tien jaar na winst opnieuw Bollekes Tandemrace: “Hopelijk wordt de koers volgend jaar officieel nieuw leven in geblazen” Sander Bral

20 augustus 2020

17u02 0 ANTWERPEN/MORTSEL Het is intussen al tien jaar geleden dat de twee Mortselse Prinsen Carnaval zich als den Dikke en den Dunne verkleedden en de allereerste Bollekes Tandemrace wonnen in de grote Koekenstad. Donderdagnamiddag deden Kevin Van Asch en Marc Meire dat kunstje nog eens over, in de hoop dat brouwerij De Koninck en de stad de vervlogen koers volgend jaar nieuw leven inblazen.

Augustus 2010. Ter promotie van de overname van brouwerij De Koninck door Duvel Moortgat, wordt de allereerste Bollekes Tandemrace in het leven geroepen op de jaarlijkse Bollekesfeest in het hartje van Antwerpen. Een extra groot feest voor Antwerpen, want ook het Nederlandse Heineken lag op de loer om de stadsbrouwerij over te nemen, maar het Bolleke bleef dus in Antwerpse handjes.

Prinsen Carnaval

“Er namen toen achttien ploegen deel aan de Tandemrace”, zeggen Kevin Van Asch en Marc Meire, allebei gewezen Prinsen Carnaval in Mortsel en dus niet vies van een biertje of twee, drie, vier. “We werden beoordeeld op originaliteit en snelheid maar aan de meet werd ook precies afgemeten hoeveel bier er nog in onze bollekes zaten. Want degene die achterop de tandem zat, moest twee gevulde glazen dragen en zo weinig mogelijk bier proberen verspillen. Niet evident, want de rit ging via volkse kroegen zoals De Koninklijke Snor op het Eilandje, den Bengel en De Pelikaan in het centrum en het Heilig Huisken en De Vischmijn op het Zuid.”

Tour de France

“Met mijn opleiding als ober hield ik het meeste bier over in de glazen en Marc - beter bekend als den Tutter - trapte stevig door”, herbeleeft Kevin. “Maar de doorslag moet onze kostuums geweest zijn, als Laurel en Hardy of den Dikke en den Dunne. We hadden echt niet verwacht die koers te winnen maar waren nog meer geschrokken van alle persaandacht. Die was er natuurlijk door de recente overname van Duvel Moortgat. Het leek wel alsof we de Tour de France gewonnen hadden. We kregen ook drie vaten Koninck en een grote trofee gevuld met vijf liter bier, toen nog uitgereikt door ex-schepen Ludo Van Campenhout. Bovendien kregen we twee diamantjes van de stad. Niet mis, he?”

Donderdagnamiddag deden den Tutter en de voorzitter van carnavalsvereniging Karnamor hun escapades van tien jaar geleden nog eens over. Het duo hoopt dat de stad en de brouwerij de Tandemrace, die maar drie jaar heeft bestaan, volgend jaar terug in het leven roepen.

Kroegentocht

De Mortselse cafémadam Patricia, die al jaar en dag volkscafé Den Engel openhoudt op de Sint-Jacobsmarkt - niet te verwarren met het gelijknamige café op De Grote Markt - tapte daarvoor de trofee van tien jaar geleden terug vol bier. Uitgedost als den Dikke en den Dunne begonnen Kevin en Marc nadien nadien nog een kroegentocht langs alle achttien cafés die tien jaar geleden betrokken waren bij de Tandemrace.

Eerst vijf liter bier verzetten, dan in alle achttien cafés nog een Bolleke drinken en daarna met de tandem terug richting Mortsel om voor de nachtklok thuis te zijn. Als dat maar goed komt. “Wij zijn allebei Prins Carnaval geweest hé, wij kunnen wel wat aan”, lachen de vrienden.