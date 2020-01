‘Dégage!’ geeft info over autodelen in Deurne Jan Aelberts

09 januari 2020

15u07 0 Antwerpen Wie de kosten van zijn auto wil delen met anderen of zelf geen auto heeft maar er af en toe één wil gebruiken, kan op 13 januari in Deurne een infosessie bijwonen van ‘Dégage!’.

Met ‘Dégage!’ worden al 20 jaar auto’s gedeeld met mensen in de buurt. De vzw heeft meer dan 250 auto’s en meer dan 2.000 leden. Ook in Deurne delen ze auto’s. De eigenaar deelt de autokosten, de ontlener betaalt enkel een prijs voor de kilometers die hij rijdt. De vzw geeft op 13 januari om 20 uur meer info. Afspraak in de Hertstraat in Deurne. Inkom is gratis.