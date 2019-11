“De liefde voor Antwerpen, dat is mijn vertrekpunt”: Luc Van der Kelen wordt onze vaste columnist op zaterdag

Philippe Truyts

01 november 2019

06u00 0 Antwerpen Met een wekelijkse column vanaf zaterdag komt politiek journalist Luc Van der Kelen weer thuis in Antwerpen. “Vertrekpunt is mijn liefde voor deze stad. Al zal ik ook de vinger leggen op wat verkeerd loopt. Denk maar aan de drugsoorlog, de armoede én de stilstand op onze wegen. Wát zou het leven van de mensen aangenamer kunnen maken: daar draait het voor mij om.”

Luc Van der Kelen (71) groeide op in Boom en woont in Schoten. In 1972 werd hij journalist bij De Nieuwe Gazet, waar hij van 1991 tot 1994 hoofdredacteur was. Daarna leidde hij tot 2013 de politieke redactie van Het Laatste Nieuws. Na zijn officieel pensioen bleef hij tot deze maand wekelijks columns over de nationale politiek schrijven.

Welkom terug in Antwerpen. Hoe kijkt u vandaag naar deze stad?

“Professioneel moest ik Antwerpen 25 jaar geleden loslaten. Dat is altijd een beetje verliezen. Als je terugkomt, ontdek je je eerste liefde weer. Ik verwacht een opengebloeide stad. Er heerst een enorme bouwwoede. Overal zie je kranen. We lijken Wenen wel. Het algemeen uitzicht van de stad is geweldig verbeterd en dat stopt niet. Kijk naar de Antwerp Tower, ooit de schandvlek van de De Keyserlei. En nu wordt die toren misschien wel een monument, genre Boerentoren. Zelfs het openbaar vervoer is verbeterd. Ik ben er toch in geslaagd om vlot van Schoten naar hier (het Centraal Station, red.) te geraken. Natuurlijk moet er nog veel aan deze stad worden gesleuteld. Maar als columnist denk ik dat ik kan bijdragen tot een positieve, optimistische ontwikkeling. Veel jongeren zijn te pessimistisch. Ik ben geen doemdenker.”

Het Museum voor Schone Kunsten mag dan niet het niveau halen van het Louvre, het blijft fantastisch. Behalve dan dat het al acht jaar dicht is. En dat worden er zeker tien. Onaanvaardbaar voor een stad als Antwerpen Luc Van der Kelen

Nu klinkt u al bijna als Bart De Wever (N-VA), die in de discussie over de klimaatverandering zweert bij de technologische vooruitgang. Terwijl u in het verleden altijd met hem botste.

“Het is niet de bedoeling om in mijn column oorlog te voeren tegen de burgemeester of iemand anders. Ik zal het beleid tegen het licht houden, maar ik wil de lezer ook meenemen naar verborgen parels. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het Van Mieghem Museum. Of aan het Museum De Reede, met werk van Munch en Goya. Het Museum voor Schone Kunsten mag dan niet het niveau halen van het Louvre, het blijft fantastisch. Behalve dan dat het al acht jaar dicht is. En dat worden er zeker tien. Onaanvaardbaar voor een stad als Antwerpen.”

Ik hoor passie voor Antwerpen. Bent u uitgekeken op de nationale politiek?

“Er is nu gejuich om een vrouwelijke premier, Sophie Wilmès. Maar intussen draait men rondjes. Het land wordt niet meer bestuurd. Er is geen leiderschap meer. Ik heb geen zin meer om daarover te blijven schrijven. In Antwerpen kwam er tenminste nog binnen de normale termijn een stadsbestuur dat functioneert.”

Was u verrast toen De Wever besloot om scheep te gaan met de socialisten die hij eerder tot zijn ergste vijand uitriep?

“Ik was verwonderd. De Bourgondische coalitie is een experiment. Al gaat er minder schwung vanuit dan ik verwachtte, bijvoorbeeld met Jinnih Beels (sp.a) op onderwijs. Echt veel is er in tien maanden niet gebeurd. Ik blijf op mijn honger. Gaan ouders weer voor de schoolpoort moeten kamperen? Waar blijft het cultuurbeleid? Op sociaal vlak gaat de stad toch iets extra moeten doen. Maar goed, ze hebben nog vijf jaar om hun beloften waar te maken.”

Het probleem met het mobiliteitsbeleid is dat het stadsbestuur iedereen tevreden wil stellen: automobilisten, fietsers en voetgangers. Kijk wat er in Mechelen gebeurt: daar kiest men resoluut voor 179 fietsstraten. Luc Van der Kelen

Met de mobiliteit wil het ook niet vlotten. Ondanks de triomfalistische communicatie over onder meer de Oosterweelverbinding.

“Ja, samen met de vuile straten hoort het bij de grote ergernissen van de Antwerpenaren. Als Oosterweel loopt zoals de heraanleg van de Noorderleien, wanneer is het dan klaar? In 2030? En dan begint men misschien met een dak op de Ring. Ik zie die actiegroepen op tv, maar waarvan zijn we nog zeker in dat dossier? Tegen de verkiezingen van 2024 moet er toch enige vooruitgang zijn. Anders gaan de mensen écht niet gelukkig zijn. Het probleem is ook dat het stadsbestuur iedereen tevreden wil stellen: automobilisten, fietsers, voetgangers. Kijk wat er in Mechelen gebeurt: daar kiest men resoluut voor 179 fietsstraten. Ik zou de auto toch voor een stuk weren uit de stad. Toen Bob Cools in de jaren ’70 winkelwandelzones aanlegde, was er ook protest. Maar er werden wel keuzes gemaakt. Dit bestuur heeft daarvoor óók het mandaat van de kiezer.”

“Politici moeten meer onder de mensen komen. Neem eens de tram of de bus naar de stad in plaats van met de auto te komen. Als je ‘s middags gaat eten, dan moet dat geen chic restaurant zijn. Ga op een terras op de Groenplaats of de Grote Markt zitten.”

Slotvraag: bent u als opa van negen kleinkinderen milder geworden?

“Ik denk dat die mildheid een groot deel van de tijd al in mijn columns zat. Ik heb altijd opbouwende kritiek gegeven. Voor mij draait alles om het belang van de mensen. Als er geen beweging is, word ik ‘ambetant’. Ik vertrek vanuit mijn liefde voor de stad. En vraag me af wat het leven aangenamer zou kunnen maken.”

We wensen u veel plezier met de columns.