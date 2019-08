‘De Kolonel’ van muurschildering aan de Troonplaats is overleden Caroline Van de Pol

07 augustus 2019

11u07 5 Antwerpen De muurschildering van kunstenares Charlotte De Cock aan de Troonplaats was het portret van een vriend Christopher Jordan ‘De Kolonel’. Hij overleed eind juli in zijn slaap.

Charlotte leerde Christopher kennen tijdens een van haar trips in de woestijn van Californië. Ze bracht daar het geïsoleerde leven van de woestijnbewoners in beeld. “Het was een korte en onverwachte ontmoeting. Christopher werkte voor Solar Mike en was op dat moment zonnepanelen aan het installeren”, vertelt ze. Hij leerde haar over het leven in de woestijn en samen gingen ze elke week lunchen op zijn favoriete plek. “Hij waakte over mij in de woestijn toe hij leefde en nu waakt hij een beetje over ons allemaal.” Enkele maanden geleden schonk Christopher een van zijn beeldhouwwerken aan Charlotte omdat hij wilde dat zijn stukken bij mensen terechtkwamen die hij graag zag.