'De kleur uit de ruimte' van H.P. Lovecraft wordt het tweede boek van Antwerpse uitgeverij Karakters

23 april 2020

12u06 0 Antwerpen Op 15 juni verschijnt het tweede Karaktersboek: De kleur uit de ruimte van de Amerikaanse auteur en grondlegger van de kosmische horror H.P. Lovecraft. Het is de tweede uitgave van Karakters Uitgeverij. De uitgeverij werd opgericht met als doel om ondergesneeuwde klassiekers een tweede leven te geven.

Een Pruisische onderzeebootkapitein die zichzelf terugvindt in de magische verzonken stad Atlantis. De inslag van een mysterieuze meteoor die een even plotseling als tomeloos kwaad uit de aarde laat ontsnappen en de mens in ontzetting achterlaat. In De kleur uit de ruimte, waarin een aantal van H.P. Lovecrafts favoriete en meest karakteristieke verhalen zijn gebundeld, neemt hij ons, langs droom en drogbeeld, mee op een huiveringwekkende reis door zijn door nachtmerries geplaagde hoofd.

Aangewakkerd door zijn eigen hersenschimmen, maar ook door de snelle vooruitgang in onder meer de astronomie, biologie en geologie, roept Lovecraft een fantastische wereld op waarin de angst voor het onbekende zegeviert. Een tijdloze wereld die als hommage aan Edgar Allan Poe tot op de dag van vandaag uniek is.

Cultstatus

Howard Philips Lovecraft (1890 -1937) en zijn macabere verhalen verwierven pas in de jaren veertig echte faam. Al snel kregen zij een cultstatus en gaven kosmische horror daarmee een unieke en onwrikbare plek binnen de wereldliteratuur. Meermaals werd Lovecraft uitgeroepen tot een van de belangrijkste schrijvers van de twintigste eeuw. De verhalen van Lovecraft beïnvloedden en inspireerden schrijvers als Stephen King, Neil Gaiman en Michel Houllebecq, maar ook filmmakers als Guillermo del Torro en John Carpenter.

'De kleur uit de ruimte' is vanaf 15 juni 2020 te koop voor € 22,50 (het e-book voor €11,50).