‘De Container Cup: Student Edition’ strijkt neer in Antwerpen AMK

22 september 2020

22u14 0 Antwerpen Twintig Antwerpse studenten waagden zich vandaag aan ‘De Container Cup: Student Edition’. Net zoals in het tv-programma op Vier, werkten ze een gevreesde zevenkamp in een container af. Telenet, Vier en Woestijnvis zetten het initiatief op poten in Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brussel. “Omdat het academiejaar in mineur dreigt te starten, willen we studenten iets geven om hen volledig in uit te leven”, klinkt het bij de organisatoren.

100 Vlaamse en Brusselse studenten nemen het twee weken lang tegen elkaar op in een ‘Student Edition’ van ‘De Container Cup’. Vandaag streek de container neer in Antwerpen, waar twintig studenten de bekende zevenkamp aflegden. Supporters konden de studenten thuis aanmoedigen via een livestream op de site van Telenet.

“Studenten komen uit een moeilijke periode en gaan ook nog een lastige tijd tegemoet. Dit academiejaar kunnen ze hun energie niet kwijt in feestjes, festivals en evenementen. Daarom hebben we voor een coronaproof én sportief alternatief gezorgd om het jaar toch goed te starten. Het originele Vier-format van ‘De Container Cup’ is daarvoor perfect geschikt. Veel jongeren hebben alle afleveringen gezien en wilden het graag zelf ook eens uittesten. Nu geven we hen die kans”, aldus Jesse De Backer, Brand Activation Manager bij Telenet.

Nog tot 1 oktober nemen de vijf grote universiteitssteden Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brussel het tegen elkaar op. Tussen 5 en 9 oktober maakt Telenet de sterkste student bekend. De opvolger van Mathieu Van der Poel en Hanne Claes - de winnaars van ‘De Container Cup’ voor atleten - sleept een Macbook Air in de wacht.