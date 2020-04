Exclusief voor abonnees

“Dat de Lange Wapper er nooit is gekomen, blijft de grootste ontgoocheling uit mijn loopbaan”

Toenmalig gouverneur Camille Paulus kreeg 20 jaar geleden brede steun voor de Oosterweelverbinding én een brug over de dokken

Philippe Truyts

24 april 2020

20u00

