“Coronafonds van 50 miljoen euro is onvoldoende”: PVDA wil dat stad sociale noden aanpakt PhT

15 mei 2020

14u08 1 Antwerpen De radicaal linkse PVDA vindt het corona-compensatiefonds van 50 miljoen euro dat het stadsbestuur voor zelfstandigen en ondernemers aanlegt, veel te beperkt. “Neem maatregelen om de sociale noden aan te pakken.” Een concreet bedrag kleeft de partij er niet op.

De gemeenteraad van 18 mei bespreekt de wijzigingen in de meerjarenbegroting. Die aanpassingen zijn wel voorbereid voor de coronacrisis losbarstte. Volgens PVDA moeten er lessen worden getrokken. De partij maakt zich grote zorgen over een snelle toename van armoede. Ze wijst op de verdubbeling van het aantal OCMW-aanvragen en lange wachtrijen aan de voedselhulp en uitbetalingsinstellingen.

Wijkpunten

“We mogen de corona-armoede geen kans geven”, zegt gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA). “Ga op zoek naar de mensen die in de problemen komen en help hen hun rechten uit te putten. Richt wijkpunten op naar mensen met hun problemen en paperassen naartoe kunnen.”

Voor de ouderenzorg moeten we volgens PVDA terug naar kleinere woonvormen, ingebed in de wijken. Daarnaast wil de partij een pak kleine buurtevenementen in de districten. “Maar dan moeten ze daar wel de nodige middelen voor krijgen.”

Kleine klassen

In het onderwijs vraagt Branders komend schooljaar een proefproject van met kleine klassen. “Dat kan de ongelijkheid en de uitstroom van jonge leerkrachten tegengaan. Kleine klassen leveren ook leerwinst op, zeker bij kinderen van lagere sociaaleconomische afkomst.”

Afsluiter van het lijstje is de besparing van 105 miljoen euro op personeel in deze legislatuur. “Die moet worden teruggedraaid. De stad moet durven te kijken naar de zwaarste schouders om bij te dragen en onnodige uitgaven zoals een cruiseponton schrappen.”