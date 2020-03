‘Club Covid’: Radio FG Xtra verenigt Antwerps nachtleven en brengt het naar jouw huiskamer via livestreams Sander Bral

14 maart 2020

18u58 18 Antwerpen De lokale radiozender FG Xtra wil het Antwerpse nachtleven een hart onder de riem steken in deze barre coronatijden. Bekende Antwerpse discotheken en clubs laten een week lang hun beste deejays draaien op de radio. De sets worden daarnaast ook live uitgezonden via videolivestream. “We houden het nachtleven springlevend in jouw huiskamer.”

Net zoals in andere Vlaamse steden heeft ook het nachtleven in Antwerpen rake klappen gekregen de laatste jaren. De problemen met overlast en vergunningen volgden elkaar op, verschillende clubs moesten tijdelijk de deuren sluiten en anderen verdwenen permanent. Met de federale maatregels rond Covid-19 krijgt het nachtleven net zoals bijna alle andere sectores opnieuw een serieuze mokerslag die voor sommige concepten en promotors mogelijk fataal is.

Club Covid

“We moeten nu ingrijpen”, zegt Khalid Naciri van lokale radiozender FG Xtra 107 FM Antwerpen. “De ban op ons cultureel leven zal niet enkel een financiële impact hebben maar ook ons sociaal leven én ons humeur zullen eronder lijden. Alles wordt in één klap van ons weggenomen en we kunnen er zelf niets aan veranderen. Mensen kijken er naar uit om met hun vrienden op café te gaan, bij te kletsen over de afgelopen week of een danspasje te zetten in het nachtleven. Wij willen iedereen die betrokken is bij het nachtleven steunen en daarom starten wij vanaf nu met live video-uitzendingen van bekende huisdeejays van alle Antwerpse clubs. Daarmee willen we onder de noemer ‘Club Covid Sessions’ het nachtleven tot leven brengen in ieders huiskamer.”

Antwerpse clubs

Dit weekend wordt Club Covid geopend door initiatiefnemer FG Xtra en gastheer Ampere, want sinds kort is de radiozender gevestigd in de bekende club aan het Centraal Station. Volgende week volgen Red & Blue Cargoclub, Roxy, Club Vaag, La Rocca uit Lier en vrijdag opnieuw Ampere.

Geen clubhuis

“Daarna gaan we verder met de andere Antwerpse clubs en feestconcepten”, benadrukt Khalid. “De aanvragen lopen vlotjes binnen en we gaan door tot iedereen aan bod is gekomen. Wel is het niet de bedoeling om van onze radiostudio een privé-clubhuis te maken en zo de coronamaatregels aan onze laars te lappen. Er zal op elk moment naast de deejay van dienst enkel een radio- en videotechnicus aanwezig zijn en onze presentator Dimitri Vantomme.”

De livestreams starten vandaag zaterdag. Elke dag wordt er gedraaid en uitgezonden van 19.00 uur tot middernacht. De sets zijn te beluisteren via de radio (107 fm) en via de Facebook Video Live- en Instagram TV-kanalen van FG Xtra.

