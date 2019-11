‘Buur’ versterkt horeca op Nieuw Zuid: “Mensen het gevoel geven dat ze even iets eten bij de buren” Philippe Truyts

14 november 2019

15u57 0 Antwerpen Nieuw Zuid heeft er een origineel ontbijt- en brunchrestaurant mét winkeltje bij: ‘Buur.’ De filosofie vertrekt vanuit lokale producten en een huiselijke keuken. “Bedoeling is dat we de mensen het idee geven dat ze even iets eten bij de buren”, zegt eigenaar Robert Wastyn. “Onze deur staat open: als iemand een lekker recept heeft, kan dat mee op onze kaart.”

Zes tafeltjes, roze en groene pastelkleuren, verleidelijke zitkussens: het oogt allemaal heel ‘cosy’ bij Buur. Robert Wastyn laat zijn zaak runnen door drie dames, onder wie dochter Dorien en aanstaande schoondochter Stéphanie.

Wastyn: “Mijn vriendin Fanny droomde al langer van een winkel met speciale spulletjes. We zochten uit wat het best zou kunnen werken in deze nieuwe wijk. Zo kwamen we tot het ‘burenconcept’. Wat we verkopen, moet zoveel mogelijk uit eigen land komen of uit buurlanden. Boontjes in de supermarkt die uit Afrika komen: voor die toestanden ben ik allergisch. Onze zuivel komt van boeren uit Kalmthout. Het zuurdesembrood is Nederlands. Het ‘Bière des Amis’ dat we hier schenken, vonden we in de provincie Luik. We zoeken actief naar mensen met een verhaal. Onlangs kregen we buren over de vloer die bezig zijn met kruiden.”

Zo kan volgens Wastyn een soort van kruisbestuiving met de wijk groeien.

Boterhammen

De eet- en drankkaart is behoorlijk uitgebreid. Wie voor thee gaat, krijgt de ‘Twistea’ voor zich: een carrousel van acht smaken. Er staan liefst negen boterhammen – knapperig zuurdesembrood - op. We proefden de avocado met roomkaas, groentjes en geroosterde kikkererwten. Dik in orde.

‘Buur’ is ook een take-away. “Klanten betalen via internet hun bestelling en kunnen die dan zonder verdere poespas bij ons uit de koelkast halen. Daarnaast gaan we samenwerken met het Aartselaarse restaurant Guzto. Zo kunnen we van hieruit ook ’s avonds een take-away voorzien”, vertelt Wastyn.

‘Buur’, Ledeganckkaai 11, 2000 Antwerpen. Van maandag tot vrijdag open van 8.30-17.30 uur.

www.mijnbuur.be