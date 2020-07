Gesponsorde inhoud “Bubbel van tien voor hele land”

Patrick Lefelon

27 juli 2020

Een contactbubbel van maximum tien dezelfde personen voor het hele gezin gedurende vier weken. Met die verstrenging hoopt gouverneur Cathy Berx de corona-uitbraak in de provincie Antwerpen onder controle te krijgen. Viroloog Marc Van Ranst gaat verder: “Pas die kleinere bubbels toe in heel Vlaanderen.” De Nationale Veiligheidsraad moet maandag de knoop doorhakken.

Het arrondissement Antwerpen noteert 55 % van alle nieuwe coronabesmettingen in het land. Gouverneur Cathy Berx verstrengt daarom de coronamaatregelen in de hele provincie Antwerpen: bubbels van maximum 10 dezelfde personen per gezin gedurende een maand, meer en strengere politiecontrole op horeca, social distancing en het dragen van mondmaskers.

De Brusselse professor Dirk De Vroey vindt dat nog “te weinig”. Antwerpen moet volgens hem onmiddellijk in lockdown worden geplaatst, zoals dat in Duitsland gebeurt bij zulke zware corona-uitbraken. “Sluit alle horeca en andere niet-essentiële zaken”, dixit De Vroey.

Viroloog Marc Van Ranst vindt het te laat voor een lokale lockdown. “Het virus heeft Antwerpen al verlaten en zit her en der in Vlaanderen verspreid. De strengere regels van gouverneur Berx worden best naar het hele land uitgebreid. Dat ga ik tenminste vragen aan de Nationale Veiligheidsraad die daarover maandag bijeenkomt."

Kleinere sociale bubbels lijken onvermijdelijk. Terug naar een sluiting van horeca of andere zaken is volgens Marc Van Ranst niet aan de orde. Ook daar wijst hij naar Antwerpen: “De controle op horeca moet gewoon strenger. Burgemeester De Wever heeft al 9 cafés een maand sluiting opgelegd. De andere cafébazen weten hoe laat het is.”