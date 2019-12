‘Brandend’ actuele kerststal in Sint-Andrieskerk Annelin Marien

20 december 2019

14u45 4 Antwerpen Pastoor Rudi Mannaerts van de parochie Sint-Andries strikes again, dit jaar met een ‘brandend’ actuele kerststal. De kerststal is een vette knipoog naar de vervuiling van het milieu en de brand in het asielcentrum van Bilzen.

In de Antwerpse Sint-Andrieskerk staat er dit jaar een brandend actuele kerststal: pastoor Rudi Mannaerts besloot zijn kerststal vol afval te leggen, als protest tegen de vervuiling van het milieu, en op de achtergrond staat er schijnbaar een asielcentrum in de fik.

Vuilblik en keerborstel

“Jezus is niet geboren in een romantische, zeemzoeterige kerststal, evenmin in Fantasialand, Bobbejaan- of Tomorrowland, maar in déze wereld, zoals die is”, laat pastoor Mannaerts weten. “En die wereld is door toedoen van de mens niet onaardig vuil en smerig. Vandaar dat de anders zo sprookjesachtige kerststal nu bezaaid is met plastic flessen, kapotgeslagen champagneflessen, conserven, én ons nationaal product: een frietpakje met mayo. Omdat de Drie Wijzen vinden dat tegen die vervuiling van het milieu dringend iets moet gedaan worden, brengen ze mét hun kostbare geschenken van goud, wierook en mirre ook een vuilblik met een keerborstel mee.”

Boven de wegwijzer van Bethlehem wijst een andere de weg naar Bilzen. “Gelukkig voor Maria en Jozef dat de bewoners van Bethlehem zich niet zo vijandelijk opstelden tegenover vreemden die onderdak zochten, anders was het stalletje van Bethlehem misschien ook in vlammen opgegaan en hadden we nooit te horen gekregen van het kerstverhaal”, refereert Mannaerts naar de brandstichting in het asielcentrum van Bilzen. “Dan hadden we op 25 december nergens ter wereld Kerstmis gevierd, romantische kerststallen nagebouwd en ‘Stille, heilige nacht’ gezongen.” De kerststal (en wat erachter zit) wordt ook de aanzet voor de preek in de nachtmis, dinsdag 24 december om middernacht.