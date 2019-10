“Blond, straf en gevaarlijk lekker”: Lizzie van Tram 3 presenteert eigen nieuw bier Sander Bral

31 oktober 2019

17u35 1 Antwerpen Met Lizzie d’Anvers is de binnenstad van Antwerpen een bier rijker. Een straf blondje, net als Lizzie zelf, de barvrouw achter Tram 3 waar het bier getapt wordt. “De tripel is een schot in de roos en drinkt erg vlot. Gevaarlijk dus, met een alcoholpercentage van acht percent”, lacht de barvrouw.

Liesbet ‘Lizzie’ Goedemé (30) tapt eigenlijk al enkele weken de nieuwe Lizzie d’Anvers in haar sfeercafé Tram 3 aan de Oude Koornmarkt. Nu na het bier ook de glazen en bierkaartjes gearriveerd zijn, stelt Lizzie haar straf blondje ook officieel voor.

Gevaarlijke doordrinker

“Ik droom eigenlijk al zeer lang van een eigen bier, de naam Lizzie d’Anvers spookte al lang door mijn hoofd”, lacht Lizzie. “Dat was geen geheim, toen de leverancier van De Antwerpse Brouw Compagnie over de vloer kwam, hadden we het erover. De bal ging aan het rollen en ik ben een mooie samenwerking aangegaan met de brouwerij van het bekende Seefbier. Ze hebben een bier gebrouwen op mijn lijf geschreven. Een blond biertje van acht percent, straf maar toch een doordrinker. Erg gevaarlijk dus, net zoals ik”, lacht Lizzie.

Lizzie tapt haar bier al enkele weken in dén Tram. “Na één week had ik al vijftien vaatjes afgetapt. Het is een enorm succes, zowel bij de vaste klanten die hun vaste pint vervangen door ‘ne Lizzie’ als bij toeristen, die vragen of ze het gebotteld mee naar huis kunnen nemen. Het voelt bangelijk om een kindje van eigen huis te hebben, het maakt mijn café enkel nog persoonlijker.”

Overlast

Tram 3 opende eind maart voor het eerste de deuren. De eerste maanden van het dans- en podiumcafé verliepen vrij bewogen door aanhoudende klachten van buren voor geluidsoverlast. “Intussen is alles uitgeklaard en is de politie al maanden niet meer over de vloer geweest”, klinkt een tevreden Lizzie. “Na enkele maanden zag ik het even niet meer zitten maar het roer is definitief omgegooid en dat begint ook zijn vruchten af te werpen. Ik krijg klanten van drie weken tot 93 jaar oud op bezoek, iedereen begint zijn weg te vinden. Ik krijg de vraag heel erg vaak dus ik denk eraan om een t-shirt te laten maken: ‘Met de buren is alles oké!’”, grapt Lizzie.