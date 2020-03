#Blijfinuwkot maar niet in Antwerpen: Antwerpenaars genieten samen van de zon op de Scheldekaaien ADA

22 maart 2020

17u31 13

#Blijfinuwkot. De boodschap wordt massaal gedeeld maar toch blijven heel wat mensen die boodschap negeren. Op de Antwerpse Scheldekaaien besloten enkele honderden mensen een lentewandeling te maken. Niet verboden, wandelen per twee is toegelaten, maar verstandig om massaal op dezelfde plek te wandelen is het niet.

Meer nog, sommige wandelaars zakten speciaal af met de wagen voor een wandeling en van ‘social distancing’ was al evenmin sprake.