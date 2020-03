#blijfinuwkot en beleef de expo ‘Stephan Vanfleteren - Present’ vanuit je zetel ADA

23 maart 2020

16u06 0 Antwerpen Het Fotomuseum FOMU start met virtuele rondleidingen door de expo ‘Stephan Vanfleteren - Present’. Een gids leidt de bezoeker in zes afleveringen doorheen de expo.

De Expo ‘Stephan Vanfleteren - Present’ is de meest succesvolle expo ooit in het Fotomuseum maar door de coronacrisis is ook het FOMU dicht. Om ervoor te zorgen dat wie die wil de tentoonstelling toch nog kan zien, start het museum met online rondleidingen in de vorm van zes online filmpjes. FOMU-gids Karolien leidt je doorheen het leven en werk van Stephan Vanfleteren.

In de eerste aflevering maak je kennis met zijn vroege werk. Wat waren de angsten en interesses van de jonge Stephan Vanfleteren? Maakt hij als jonge fotografiestudent keuzes die de rest van zijn verdere werk bepalen? Elke week post het museum twee afleveringen van de rondleiding doorheen de expo van Stephan Vanfleteren. Zijn journalistiek werk, het Elvis-project waarvoor hij samen met Robert Hubert doorheen Amerika reisde, de reeks Belgicum, zijn gekende portretwerk en zijn meest recente werk dat hij maakte in zijn daglichtstudio komen allemaal aan bod.

Je kunt de afleveringen volgen via Instagram en Facebook, op Vimeo en op de FOMU-website.