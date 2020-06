‘Black Lives Matter’-protest in Antwerpen eindigt met valse noot: honderdtal manifestanten opgepakt BJS

07 juni 2020

16u53 112 Antwerpen Het Het ‘Black Lives Matter’-protest in Antwerpen eindigt met een valse noot. Omdat een grote groep betogers zich na de actie in het stadscentrum bleef ophouden, heeft de politie ingegrepen. “Onze tolerantiegrens rond het niet-respecteren van de ‘social distancing’ was bereikt”, luidt het. Een honderdtal personen is door de ordediensten omsloten en met bussen naar het politiekantoor gebracht ter identificatie. Zij mogen een GAS-boete verwachten.



“Na de manifestatie was er een grote groep die zich bleef ophouden op de Groenplaats”, vertelt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De bemiddelingsteams hebben geruime tijd proberen in te praten op de groep om de pamfletten te laten zakken en de plaats te verlaten.”

Volgens de politie was op de duur “de tolerantiegrens rond het niet-respecteren van de ‘social distancing’ bereikt”. “Dus hebben we afgeroepen dat iedereen de plaats moest verlaten, omdat we anders in het belang van de volksgezondheid zouden moeten ingrijpen. Slechts een kleinere groep gaf hier gevolg aan”, aldus Bruyns. “Een honderdtal hardnekkige personen is dan met de zachte hand omsloten en voor identificatie overgebracht naar het politiegebouw aan de Noorderlaan.”

Op het politiekantoor zullen de manifestanten worden geïdentificeerd. “Zij krijgen een GAS-boete wegens het niet-opvolgen van de coronamaatregelen. Voor de minderjarigen bellen we de ouders.”