“Bevrijding Antwerpen is mijlpaal in geschiedenis van WO II”: historicus stelt nieuw overzichtswerk voor

BJS

06 september 2019

16u55 0 Antwerpen Wie álles wil weten over de Bevrijding van Antwerpen, haalt maar beter het boek ‘Vechten voor Vrede’ van historicus Frank Seberechts in huis. Het boek werd vrijdag voorgesteld in de marge van de opening van de tijdelijke expo ‘Vreugde & Verdriet. Antwerpen Bevrijd (1944-1945)’ in het FelixArchief.

‘Vechten voor Vrede’ is een overzichtswerk dat alle aspecten van de Bevrijding behandelt, met naast het militaire luik, ook de terugkeer van Joden en krijgsgevangenen, de moeizame voedselbevoorrading en de angst en vernieling door de V-bommen die de stad na de eigenlijke bevrijding nog troffen.

Volgens historicus Frank Seberechts kan de Bevrijding van Antwerpen door de geallieerden en het verzet, in september 1944, beschouwd worden als een mijlpaal in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. “Ze is het voorlopige eindpunt van een opmars die de Amerikanen, Britten, Canadezen en hun Europese bondgenoten in drie maanden dwars door Centraal- en Noord-Frankrijk en België heeft gevoerd. Pas een kleine maand na de verovering van de stad en het grootste deel van de haven hervatten de geallieerden hun opmars naar het noorden.”

Seberechts wijdt in ‘Vechten voor Vrede’ ook een hoofdstuk aan het dagelijkse leven van de Antwerpenaars in die periode. Over hoe zij proberen hun leven weer op de rails te krijgen. “De eerste maanden na de Bevrijding worden gekenmerkt door een gebrek aan alles, van dagelijkse goederen als voeding, kleding en brandstoffen, over degelijk onderdak, tot onderwijs en faciliteiten voor vrijetijdsbesteding”, zegt Seberechts. “Naast een gevoel van ontbering overheerst vooral een een gevoel van onveiligheid, omdat elk ogenblik het noodlot kan toeslaan, in de vorm van een vliegende bom of raket. Pas na de Duitse overgave en het beëindigen van de oorlog kan Antwerpen opgelucht ademhalen.”

‘Vechten voor Vrede’ is verschenen bij uitgeverij Polis en kost 30 euro.