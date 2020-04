“Belkacem is een misdadiger die ze hadden moeten ophangen”: 10 jaar geleden maakte Vlaanderen kennis met Sharia4Belgium

Antwerpen

Exact tien jaar geleden verstoorde Fouad Belkacem met zijn pas opgerichte Shariah4Belgium een lezing aan de universiteit in Antwerpen. Dichter/schrijver Benno Barnard had zijn lezing als titel “Lang leve God, weg met Allah” gegeven. “De dagen nadien werd ik uitgescholden voor racist en islamhater. Ja, ik en niet die Belkacem was een gevaar voor de democratie.” Wij blikken in drie afleveringen terug op 10 jaar Shariah4Belgium.