“Bakelmans dagelijks met dood bedreigd” Patrick Lefelon

26 juni 2019

14u32 0 Antwerpen Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, krijgt vijf jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Dat heeft het hof van beroep woensdagmiddag beslist. Volgens zijn advocaat Dimitri De Beco had Bakelmans zich aan die straf verwacht.

Na de uitspraak, die door Steve Bakelmans gelaten werd aanhoord, gaf zijn advocaat Dimitri De Beco toelichting waarom zijn cliënt gisteren weigerde deel te nemen aan de reconstructie van de moord op Julie Van Espen.

Advocaat De Beco: “Meneer Bakelmans voelde zich gisteren fysiek en mentaal niet in staat om aan de reconstructie mee te werken. Hij verontschuldigt zich daarvoor, in de eerste plaats aan de familie van Julie Van Espen. Mijn cliënt blijft meewerken aan het onderzoek. Hij is vorige vrijdag gedurende zes uur ondervraagd en heeft tot in de details uitgelegd wat er aan het Albertkanaal met Julie is gebeurd.

Mijn cliënt had voorgesteld om de reconstructie te verschuiven naar een latere datum. Het is jammer dat daar niet op in is gegaan. Mogelijk krijgen wij toch nog de kans. In elk geval zal meneer Bakelmans alles doen om tot waarheidsvinding in dit dossier te komen.

Meneer Bakelmans beseft zelf welke gruwelijke feiten hij heeft gepleegd. Daarnaast wordt hij in de gevangenis constant met de dood bedreigd door andere gevangenen. De man zit in afzondering en mag niet deelnemen aan gezamelijke activiteiten. Hij komt zijn cel niet buiten. Mijn cliënt is niet in de positie om te klagen maar die doodsbedreigingen wegen wel op hem. “