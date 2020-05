Atheneum Antwerpen heropent met beperkt aantal leerlingen: “Blij om vrienden terug te zien, maar het voelt niet zoals normaal” Caroline Van de Pol

15 mei 2020

19u32 6 Antwerpen Vandaag heropenden de meeste scholen in Vlaanderen na een lockdown van bijna twee maanden. De leerlingen van enkele klassen van Campus Atheneum Antwerpen kregen vandaag weer les op school, al was het voor de meesten wel wennen aan de nieuwe omstandigheden.

Het Atheneum aan de Franklin Rooseveltplaats opende vandaag opnieuw haar deuren voor de zesde en zevendejaars van TSO Toerisme en Handel. Tijdens de voormiddag kregen de leerlingen les in groepjes van maximaal 13 en met voldoende afstand tussen de banken. Ze droegen steeds een mondmasker en hielden 1,5 meter afstand van elkaar. “De leerlingen moeten hun handen ontsmetten bij het binnenkomen van de klas. De toiletten worden telkens ontsmet na gebruik en we starten binnenkort zelfs met het meten van hun temperatuur”, vertelt directrice Karin Heremans.

Volgens de directrice verliep de eerste schooldag ondanks de omstandigheden vlot. “Het was pittig maar ik zie de komende weken zitten. Met een beperkt aantal leerlingen is het mogelijk om aan de maatregelen te voldoen, al maak ik me wel zorgen voor de ruimere opening nadien.” Het Atheneum focust zich de komende weken op de laatstejaars en zal dat eind mei evalueren. Afhankelijk van het verdict van de Veiligheidsraad zullen er vanaf 2 juni meer leerlingen op school bijkomen.

Psychisch welzijn

Inge Berger geeft les in Toerisme en is tevreden dat de leerlingen terug naar school mogen. “Het sociale contact is toch wel een meerwaarde aan de school en dat hebben ze lang moeten missen”, vertelt ze. Er wordt nu een beperkter aantal uren lesgegeven, maar de grootste uitdaging is volgens haar het psychisch welzijn van de leerlingen. “De nieuwe maatregelen zijn voor velen moeilijk te plaatsen en ik merk dat de motivatie is gedaald. We proberen daarom vooral contact met hen te leggen, maar de mondmaskers vormen een barrière en een schouderklopje kunnen we niet meer geven.”

Marua B. (20) en Hajar M. (19) hebben een dubbel gevoel bij de heropening. “Het is fijn om de leerkrachten en leerlingen terug te zien, maar het voelt toch niet zoals normaal. De mondmaskers zijn lastig en het afstand houden van elkaar is niet fijn.” Volgens de meisjes hebben heel wat leerlingen ook last van angst en onzekerheid. “Niet alleen voor het virus, maar ook voor onze eindexamens. We zullen er vijf hebben en hopen dat we daarvoor niet te veel leerstof gemist hebben.” Volgens de directrice zou dat geen probleem mogen vormen. “Tachtig procent van het eindtotaal van de leerlingen is gebaseerd op wat er voor de coronacrisis gepresteerd werd. De leerstof van de laatste maanden werd gegeven via afstandsonderwijs en we houden tijdens de deliberaties rekening met die context.”

Vertrouwen winnen

In lagere school ‘De Pijl’ van Campus Atheneum waren vandaag de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar welkom. Volgens directeur Patrick Meekers verliep de eerste dag vlot maar bedeesd. “De kinderen waren wat benomen door de situatie maar we hopen dat ze het vertrouwen snel terugvinden.” Het schoolbestuur hoopt voor de komende weken op een rijkere opkomst. “We hopen dat we vandaag het vertrouwen hebben gewonnen van de kinderen en dat meer ouders hun kinderen daardoor terug naar school durven sturen.”