ArmenTeKort-buddy’s blijven elkaar ook tijdens de coronacrisis ‘zien’: “De nood aan contact wordt nu sterker aangevoeld en gelukkig ook ingevuld”

ADA

08 april 2020

09u32 0 Antwerpen De overgrote meerderheid van de kansbiedende en kanszoekende ArmenTeKort-buddy’s zien en horen elkaar ook in deze afstandelijke tijden nog zeer frequent, zij het dan vooral digitaal. Dat concludeert de organisatie ArmenTeKort na een rondvraag. En dat is een goede zaak want met dit project wil de organisatie met behulp van sociaal contact mensen in kansarmoede opnieuw vooruit helpen.

De Antwerpse organisatie ArmenTeKort zet zich via een buddytraject in om mensen in kansarmoede te helpen. Een kansrijke vrijwilliger zal zich gedurende twee jaar inzetten voor een persoon in armoede. Deze gearrangeerde vriendschap verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

Maar ook zij dragen de gevolgen van het coronavirus. Door de maatregelen van de overheid zijn niet-essentiële contacten verboden en dus kunnen de duo’s elkaar niet ontmoeten. Toch merkt de organisatie op dat die maatregel het contact helemaal niet in de weg hoeft te staan. “De verbinding tussen de buddy’s van ArmenTeKort is bijvoorbeeld verrassend virusbestendig. Hoewel persoonlijk contact de essentie van het hele buddyverhaal is, ‘ziet’ de overgrote meerderheid van de kansbiedende en kanszoekende ArmenTeKort-buddy’s elkaar ook in deze afstandelijke tijden nog zeer frequent”, zegt Dorian Van Etterbeeck, die bij ArmenTeKort de buddy’s koppelt en opvolgt

Zowat 20 procent voelt zich door de coronacrisis wel gehinderd in het onderling contact, maar toch blijft 70 procent van de duo’s frequent met elkaar in contact. Dat verloopt in grote mate digitaal of via de telefoon, maar bijna 10 procent heeft ook via videogesprekken de weg naar elkaar gevonden. 15 procent slaagt er zelfs in om elkaar nog in levende lijve te spreken, met inachtnaming van social distancing. De meeste buddy’s passen een combinatie van deze contactmogelijkheden toe.

“De essentie van het ArmenTeKort-buddyschap is aanwezigheid”, aldus Dorian Van Etterbeeck. “Dat de duo’s met elkaar in contact blijven, is dus enorm waardevol. De verbindende buddywerking van ArmenTeKort ondervindt weliswaar hinder tijdens deze coronacrisis, maar wordt er niet fundamenteel door aangetast. Integendeel, de nood aan contact wordt nu sterker aangevoeld en gelukkig ook ingevuld.”