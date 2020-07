“Antwerpen moet in lockdown om corona te stoppen” Patrick Lefelon

27 juli 2020

05u05 0 Antwerpen De sociale bubbels verkleinen tot 10 personen en de horeca strenger laten controleren. “Dat gaat Antwerpen niet redden”, zegt Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Antwerpen moet in lockdown. Alles wat niet essentieel is, moet dicht. Cafés, restaurants, cinema’s, sportzalen,... sluit ze tot de broeihaard van corona terug onder controle is.”

Na een crisisberaad zaterdag verstrengde gouverneur Cathy Berx de coronamaatregelen in de hele provincie Antwerpen: bubbels van maximum 10 personen gedurende een maand, meer en strengere controle op horeca, social distancing en het dragen van mondmaskers.

Burgemeester Bart De Wever voegde eraan toe dat elke Antwerpenaar voortaan verplicht een mondmasker op zak moet hebben en het moet dragen op drukke plaatsen.

Professor Dirk De Vroey vindt het allemaal goed bedoeld maar wijst naar Duitsland. Een stad zoals Antwerpen met 77 nieuwe besmettingen per weer per 100.000 inwoners zou daar onmiddellijk in lockdown worden geplaatst. De norm voor een lokale lockdown in Duitsland ligt op 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week.

Dirk De Vroey: “Waar wachten we nog op? Er is al veel tijd verloren. Natuurlijk is dat slecht voor de economie. Maar een mensenleven weeg je niet af in euro’s.”

De lockdown moet volgens professor De Vroey volledig zijn. Te vergelijken met de nationale lockdown van midden maart. “Alles moet dicht behalve supermarkten, beenhouwers, bakkers, apothekers en andere essentiële zaken. Antwerpenaars moeten hun externe contacten beperken tot het absolute minimum en voor de rest thuis blijven. Hoe lang? Tot het aantal nieuwe besmettingen daalt tot minstens onder de Duitse norm.”

“Is al te laat”

Viroloog Marc Van Ranst volgt professor De Vroey in zijn analyse. “Maar voor Antwerpen komt een lockdown te laat. Het schip heeft de haven al verlaten. Het virus zit ver buiten Antwerpen. Er is een verstrenging van maatregelen nodig in heel Vlaanderen.”