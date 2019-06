‘Antwerpen Barok 2018' lokte ruim 1 miljoen bezoekers naar de Scheldestad BJS

25 juni 2019

12u51 0 Antwerpen ‘Antwerpen Barok 2018’ heeft vorig jaar 1.034.000 bezoekers naar de Scheldestad gelokt. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.

‘Antwerpen Barok 2018’ maakt deel uit van een meerjarenprogramma rond de Vlaamse meesters. Via Toerisme Vlaanderen heeft de overheid 26 miljoen euro geïnvesteerd in 16 hefboomprojecten rond het thema.

Met ‘Antwerpen Barok 2018’ hadden de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen de schijnwerpers gericht op Peter Paul Rubens. Er kwamen in 2018 maar liefst 1.034.000 bezoekers op af, waarvan 558.000 uit het buitenland. Vooral Nederlanders, Duitsers en Britten vonden de weg naar Antwerpen. Tweeënzestig procent van de buitenlandse bezoekers bleef overnachten in de Scheldestad.

In 2018 stond Peter Paul Rubens en zijn barokke nalatenschap centraal, in 2019 ligt de focus op Bruegel en in 2020 gaat de meeste aandacht naar de gebroeders van Eyck.