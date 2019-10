‘Amper’ 410 Gasten net niet genoeg voor langste mosseltafel van ons land Jan Aelberts

06 oktober 2019

13u52 7 Antwerpen In Park Spoor Noord in Antwerpen hebben 410 mensen Zeeuwse mosselen gegeten aan een 175 meter lange tafel. Het record van 500 mosselliefhebbers werd niet verbroken. De regen gooide roet in het eten.

De langste mosseltafel is een initiatief van het Nederlands Mosselbureau, de sectorvereniging die de Zeeuwse mossel promoot in Nederland en daarbuiten. “65 Procent van de Zeeuwse mosselen komt in België terecht” zegt directeur Tilly Sintnicolaas. “Met dit initiatief willen we de Belgische traditie van mosselfeesten eren.” Hoewel de start van het mosselseizoen al eind juni valt, zijn de mosselen pas vanaf september - de eerste ‘r-maand’ na de start - op hun best.

Zondag werden in Park Spoor Noord 600 kilo jumbomosselen gekookt en op 20 minuten geserveerd. 410 mensen schoven aan. “Daarmee blijven we onder het record van 2017, toen het heel zonnig was”, zegt Sintnicolaas. “Door de regen kwamen er zo goed als geen toevallige passanten langs die nog deelnamen.”

Deelnemen kostte 5 euro. Dat bedrag werd integraal gedoneerd aan Distinguished Gentleman’s Ride Antwerpen, een organisatie van motorrijders die strijden tegen prostaatkanker.