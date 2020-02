Amerikaans tv-acteur Nick Offerman komt naar Arenberg met derde stand-upvoorstelling ADA

11 februari 2020

10u12 0 Antwerpen Nick Offerman, ster van tv-series Parks and Recreation en Fargo, toert momenteel met zijn nieuwe stand-upvoorstelling All Rise. De Amerikaanse acteur en schrijver kondigde zonet nieuwe Europese data aan, die hem naar de Arenberg brengen op 3 mei.

All Rise is de titel van de derde stand-upvoorstelling door komisch acteur Nick Offerman. Hij omschrijft zijn nieuwste show zelf als “een avond van overleg en een beetje gedans, die je zal dwingen tot gniffelen, terwijl het je verplicht te neigen naar een betere kant van de mensheid dan degene waar we aan gewend zijn geraakt.” Nick Offermans stijl bestaat uit een combinatie van scherpe maar altijd geestige commentaren over de wereld vandaag, en enkele humoristische liedjes. Al verscheidene maanden reist hij door de USA om zijn nieuwe show te spelen; daar komen nu vijf data in Europa bij. Antwerpen is één van de weinige steden waar Offerman zal optreden, meer bepaald op 3 mei in Arenberg.

“Mijn doel van deze onderneming is mijn mede-Homo Sapiens aan te zetten tot hoger mikken in het leven dan de consumentenkanalen ons willen voorstellen,” zegt Offerman. “Het is een echte heropleving die een hogere kracht in de wereld van commerce suggereert, die zorgt voor een gevoel van ‘laden, richten, verheugen’! Kom langs en luister naar het goede nieuws dat je ‘jingle-jangle’ laat gaan in je ‘juice box’.”

Parks and Recreation

Nick Offerman staat vooral bekend voor zijn rol van Ron Swanson in de NBC sitcom Parks and Recreation. De Amerikaanse politieke satire was te zien gedurende zeven seizoenen (2009-2015). Het legendarisch personage Ron Swanson was de directeur van het departement Parks and Recreation in een fictionele stad in Indiana. Swanson is expressieloos en afstandelijk, en gelooft dat de overheid geen beslissingen moet nemen over parken; een mening waarmee hij eigenlijk pleit voor de afschaffing van zijn eigen departement. Offerman kreeg lof en meerdere nominaties voor prijzen, voor zijn portrettering van het cultpersonage.