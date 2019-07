“Al 2,5 miljard liter grondwater in riolering verdwenen door bouwwerven”: Groen vraagt snel maatregelen van stadsbestuur Philippe Truyts

12 juli 2019

16u31 0 Antwerpen De stad heeft de voorbije negen maanden 2,5 miljard liter grondwater gewoon in de riolering laten lopen. Dat zegt de partij Groen op basis van cijfers die ze opvroeg bij schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). “De bouwcode verplicht nochtans aannemers om opgepompt grondwater tijdens werken opnieuw in de grond te infiltreren”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens. “Daar is niets van in huis gekomen.”

Antwerpen staat vol bouwwerven. De voorbije jaren had dat serieuze gevolgen voor het grondwaterpeil. Daarom besliste het stadsbestuur om de zogenaamde retourbemaling op te leggen voor werven waar minstens vier meter diep wordt gebouwd. De aannemer moet dan alle water dat hij oppompt ook opnieuw in de grond brengen. “Tenzij dat technisch onuitvoerbaar zou zijn”, zegt Joris Giebens. “Helaas blijkt die retourbemaling dode letter. Op een totaal van 68 werven verdwijnt in meer dan tweederde van de gevallen het opgepompte grondwater in de riolering. Voor de rest laat men het water weglopen in grachten en waterlopen. Slechts in 1 op de 68 dossiers kun je spreken over oppervlakkige herinfiltratie.”

700 zwembaden

Giebens berekent het ‘verlies’ van grondwater op 2,5 miljard liter. “Of 700 gevulde olympische zwembaden. Dat is pijnlijk in tijden dat mensen om de oren worden geslagen met oproepen om zuinig te zijn met drinkwater, ook al gaat het hier om grondwater. Intussen staan vijvers in de stad zo goed als leeg en kunnen bomen en planten niet genoeg water uit de grond halen. Daarom vragen we de stad met aandrang om geen enkele bouwvergunning meer af te leveren voor grote werven zonder een duidelijk verplichte retourbemaling. En er moeten grondige controles gebeuren.”

Dit is een werk van lange adem. Zo werken we aan een waterplan om meer regenwater vast te houden Annick De Ridder, schepen

Annick De Ridder spreekt in een schriftelijke reactie over een ‘werk van lange adem’. “We zijn zeer ambitieus. In ons vergunningenbeleid proberen we zoveel mogelijk in te zetten op specifieke oplossingen voor waterproblemen. Als het kan, dan moet er een verplichte retourbemaling zijn. Daarnaast werken we aan een waterplan waarmee we meer hemelwater willen bufferen en vasthouden om zo het grondwaterpeil te verhogen. Op de Gedempte Zuiderdokken gaan we met regenwater ook voor een zo groot mogelijke ontharding zorgen.”

Volgens de N-VA-schepen wordt enkel afgezien van retourbemaling wanneer het technisch onmogelijk is. “Dat kan zijn door kruispunten of wegen, maar ook door bodemverontreiniging. Dan kun je beter niet bemalen.”

Droge Mastvest

Giebens is ook ongerust over de Mastvest in de Tentoonstellingswijk op het Kiel. “De bodem komt er overal in zicht. Vissen die destijds van het Stadspark naar de Mastvest zijn geëvacueerd, moeten nu weer naar een betere plek worden overgezet.”

De Ridder wijst voor dat dossier naar een controle van de bemaling midden juni. “Die voldeed aan de voorwaarden. Het water wordt maximaal naar infiltratieputten bij de Mastvest gepompt, waardoor het terugkeert naar de ondergrond.”