“Achter elk glas koemelk schuilt dierenleed”: Bite Back voert actie met plantaardige proevertjes PhT

12 oktober 2019

20u05 1 Antwerpen Melk is goed voor elk? Dierenrechtenorganisatie Bite Back denkt daar duidelijk anders over. In hun rapport ‘Uitgemolken’ wijzen ze op het dierenleed dat de melkindustrie veroorzaakt. Voorbijgangers kregen zaterdag op de Meir plantaardige alternatieven voor koemelk aangeboden, zoals melk en yoghurt van soya, haver, rijst en amandel.

De actie van Bite Back was van een braver kaliber dan gewoonlijk. Maar hun boodschap was er niet minder scherp om. Koeien kunnen uiteraard alleen melk geven als ze kalveren krijgen. Zo’n kalf wordt meteen na de geboorte gescheiden van zijn moeder en moet het stellen met kunstmelk of melkpoeder dat ongeschikt is voor menselijke consumptie.

Stiertjes gaan na twee maanden naar de slacht als kalfsvlees. Volgens Bite Back produceert een melkkoe nu zeven keer meer melk dan ze nodig heeft om een kalf te voeden. Wat dan weer leidt tot uierontsteking, klauwziekte en vruchtbaarheidsproblemen.

In België zijn er zowat een half miljoen melkkoeien.