Antwerp-verdediger vlucht in paniek na botsing tegen vrachtwagen VHS

23 mei 2019

14u25 0 Dino Arslanagic (26), sterkhouder in de verdediging van voetbalclub Royal Antwerp FC, moet zijn Land Rover een maand aan de kant zetten. Aanleiding is een ongeval met vluchtmisdrijf, na een feestje met ploegmaten.

Samen met zijn team pakte Dino Arslanagic op 6 augustus 2017 in de Ghelamco-arena drie punten op het veld van KAA Gent. Het werd 0-1. Een aantal ploegmaten, waaronder Arslanagic, besloot nadien in Kortrijk de bloemetjes buiten te zetten. De Belg van Bosnische origine engageerde zich om ‘Bob’ te zijn en dronk die avond niet. Maar toen hij om vijf uur ’s morgens geen voorrang verleende bij het oprijden van de Brugsesteenweg in Kuurne, botste hij met z’n Land Rover tegen een vrachtwagen. Arslanagic pleegde vluchtmisdrijf, naar eigen zeggen uit paniek. Hij reed naar Moeskroen, zijn woonplaats. Pas in de namiddag kon hij ondervraagd worden door de politie. De politierechter gaf hem een boete van 960 euro en een rijverbod van een maand. Arslanagic was niet op de zitting aanwezig, volgens zijn advocaat omdat hij nog actief is in de play-offs. Komende zondag probeert hij met z’n club op de Bosuil een Europees ticket in de wacht te slepen in de partij tegen de Carolo’s van Felice Mazzu.