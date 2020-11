Anderlecht-T1 Patrick Wachel na 10-0-zege tegen Genk: “Heel tevreden over ons spel”

“Ik was er nochtans niet helemaal gerust in. Na de 8-0 tegen Linfield had ik wat angst voor onderschatting, maar niets was minder waar. We zijn die match meteen scherp begonnen”, blikte trainer Patrick Wachel even terug. “Voor de openingstreffer hebben we wel vier goede kansen gekregen. Na de 1-0 is alles van een leien dakje gelopen. In alle onderdelen en in alle geledingen waren we een maatje te sterk. Een 4-0 voorsprong bij de rust en dubbele cijfers aan het einde van de wedstrijd: met een 10-0 zege kan ik als trainer niets anders dan heel tevreden zijn.”