Ambulanciers kunnen collega Sanny (34) niet redden: “Een man met een hart van goud waarop je kon rekenen”

Oudenaarde Zeldzame bijenor­chis opgedoken, maar meteen vernield in ongemaaide berm in Oudenaarde

17:55 Een zeldzame plant is opgedoken in een ongemaaide grasberm in Oudenaarde. “Het is een prachtig voorbeeld van hoe niet maaien een groots effect kan hebben”, glunderen burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen John Adam. Maar de euforie heeft snel plaats gemaakt voor ontgoocheling: de plant, een ophrys apifera of bijenorchis, is meteen ook gestolen.