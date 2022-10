Amateurfotograaf Johan Chiers (59) overleden: “Steeds in de schaduw, maar toch zo dienstbaar”

White Star Lauwe

Ook eersteprovincialer White Star Lauwe is in rouw. “Johan had eerder in zijn leven heel wat verdiensten bij onze club”, is op de website te lezen. “Hij was een trouwe afgevaardigde van de eerste ploeg die heel dicht bij spelers en trainer stond. Steeds in de schaduw, maar toch zo dienstbaar. Later ging hij geregeld in op de uitnodiging om op een interessante wedstrijd een fotoreportage te maken. Het bleek telkens dat hij het talent had ontwikkeld om de zaken in beeld te brengen. Rust zacht Johan. Het is even stil op onze club. De velen die u kennen blijven u een warm hart toedragen...