Zomertip: neem een ‘bad’ in het Eversambos GUS

10 juli 2019

15u02 0 Alveringem Alveringem heeft een West-Vlaamse primeur beet. Als eerste gemeente in onze provincie heeft het een officiële natuuroase. Het Eversambos heeft drie houten constructies waarop je kan liggen, zitten of staan. Het doel? Helemaal tot rust komen.

Bosbaden is een concept dat vanuit Japan komt overwaaien. Hoe doe je het? Zet je telefoon af, blijf 2 uur in het bos, stap en adem traag. Maak alle zintuigen wakker en volg het bewegwijzerde pad van twee kilometer. Op de houten constructies kan je zitten, liggen of hangen. Kortom ontsnap aan de dagelijkse sleur en kom tot rust. “Eigenlijk kan je dat in alle bossen en natuurgebieden”, geeft Liesbet De Keersmaecker van het Agentschap Natuur en Bos toe. “Toch wilden we er extra de aandacht op vestigen. Per provincie hebben we één bos uitgekozen om een natuuroase voor te stellen. Voor West-Vlaanderen is dat het Eversambos. We tonen daarmee aan dat er in de bosarmste provincie ook groene plekjes zijn.” Boswachter Pierre Hubeau is tevreden dat ‘zijn’ bos de selectie heeft doorstaan. “Dit is een prachtig stukje natuur dat veel mensen nog moeten ontdekken. De weidse uitzichten op het landschap maken dit gebied zo bijzonder. Het Eversambos is 27 hectare groot met daarbij nog een gebied van 10 hectare natuurontwikkeling. Een extra tip voor de bezoeker, stap blootvoets langs de paden voor een optimale ervaring.”