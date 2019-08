Wielertoerist loopt gapende hoofdwonde op

bij val tijdens passeren van tractor Bart Boterman

21 augustus 2019

14u00 0 Alveringem In Fortem bij Alveringem is dinsdagmiddag een wielertoerist gewond geraakt na een verkeersongeval. Een groepje fietsers passeerde rond 15.20 uur een tractor met mestkar langs het smalle, landelijke straatje Westover richting het dorp Oeren.

“De tractor met mestkar had zich aan de kant gezet om het groepje wielertoeristen voorbij te laten en stond volledig stil. Toen het groepje passeerde, kwamen twee fietsers ten val. Een van hen liep een gapende hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht met een ziekenwagen. Er is geen levensgevaar”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge). Het is nog onduidelijk hoe de val precies gebeurde. “Ofwel zijn de fietsers in elkaar gehaakt, ofwel bleef een van hen haperen aan de tractor. Wat zeker is, is dat de tractor stilstond. Een van de wielertoeristen in het groepje droeg een GoPro en die beelden moeten we nog krijgen. Dan zal volledig duidelijk worden wat er precies gebeurde”, aldus commissaris Debruyne.