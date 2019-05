Wie herkent de Alveringemse wielergoden van weleer? GUS

29 mei 2019

09u34 0 Alveringem André Vandecasteele uit Gijverinkhove (Alveringem) richtte de wielerwedstrijd Het Criterium van de Westhoek in 1955 op. Meer dan 100 foto’s zijn er daarover verzameld maar het is vaak gissen wie er op die beelden staat. Daarom roept Alveringem de hulp in van zijn inwoners.

Dinsdag 18 juni om 14 uur opent Café Passé in het Dorpspunt in Beveren-aan-de-IJzer zijn deuren met een duidelijke missie. De dienst Mens en Vrije Tijd heeft een pak foto’s verzameld van het Criterium van de Westhoek maar zit met een prangende vraag: ‘Help jij de wielergoden en hun supporters van toen te herkennen?’ “We willen dit stukje archief ontsluiten en roepen de hulp in van onze inwoners”, zegt coördinator Leo Bonte. Het Criterium van de Westhoek was een hele belevenis voor Alveringem. “De allereerste wedstrijd op 29 mei 1955 won Jules Maddens. Het eerste jaar waren er zes wedstrijden verspreid over Gijverinkhove, Alveringem en Hoogstade. Vrij snel veroverde het Criterium de hele Westhoek. In zo goed als alle Westhoekdorpen verschenen wielerwedstrijden op de kalender. Het topjaar was 1974 want het Criterium telde toen liefst 58 koersdagen. Tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens won in 1967 het Criterium van de Westhoek om maar te zeggen dat dit echt wel een belangrijke sportgebeurtenis was in onze lokale geschiedenis. Bezieler André Vandecasteele overleed in 1988 maar zijn levenswerk werd verdergezet. Tot op vandaag worden er jaarlijks 15 tot 25 wedstrijden georganiseerd voor tieners. Via dochter Sabine Vandecasteele en de Izenbergse koersliefhebber Amand Nollée hebben we meer dan 100 foto’s waarvan de oudste teruggaan tot de start in 1955.” Naast de dienst Mens en Vrije Tijd ondersteunen ook Westhoek Verbeeldt, plaatselijke erfgoedman Dirk Claerhout en vrijwilliger Ronny Denys het initiatief. Info: criteriumvandewesthoek.weebly.com of cultuur@alveringem.be.