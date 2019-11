Vrije basisschool Alveringem krijgt subsidies voor uitbreiding: Eindelijk een leraarskamer GUS

12 november 2019

Midden volgend jaar starten de uitbreidingswerken bij de vrije basisschool De Verrekijker in Alveringem. In de leegstaande oude woning zijn een leraarskamer, polyvalente ruimtes en een bureau voor de administratie en directie gepland.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) subsidieert die werken met 245.000 euro. “Het huis naast onze school hebben we al een tijdje aangekocht en staat leeg”, legt directeur Jan Candaele uit. De vrije basisschool De Verrekijker in Alveringem telt 148 leerlingen, er werken 17 personeelsleden. “Een leraarskamer hebben we nu niet en is gepland in die woning. Verder richten we er een bureau voor de administratie en directie in. In de polyvalente ruimtes kunnen we bijvoorbeeld leerlingen individueel begeleiden die meer zorg nodig hebben of ouders ontvangen die een gesprek willen. Hopelijk kunnen de werken eind dit schooljaar starten en zijn ze binnen het jaar klaar. Het gaat onder meer om het vernieuwen van het dak en schrijnwerk. Eens gerealiseerd hebben we in het bestaande schoolgebouw ruimte om een kleedruimte in te richten voor de leerlingen die turnles hebben. De werken zullen de schoolwerking niet hinderen.”