Vlammenzee in carport: drie woningen beschadigd na kortsluiting aan... branddetectiesysteem Bart Boterman

16 september 2019

12u15 4 Alveringem In de Kerkstraat in Hoogstade, een deelgemeente van Alveringem, heeft zondagnacht een zware brand gewoed in een carport bij een woning. De bewoner bracht zijn gezin in veiligheid en kon zijn bestelwagen nog net verplaatsen, maar liep daarbij brandwonden op. Drie woningen raakten beschadigd. Opvallend is dat een kortsluiting in een branddetectiesysteem waarschijnlijk aan de oorzaak ligt.

De bewoner, een zelfstandig schrijnwerker, werd rond 0.30 uur gewekt en zag een vlammenzee door het raam. De man spurtte naar buiten, samen met zijn vrouw en zevenjarig dochtertje, en verwittigde de hulpdiensten. In de carport aan de woning lag een grote houtvoorraad en stonden heel wat werkmateriaal, een bestelwagen, een aanhangwagen en een auto van het merk Audi. De aannemer kroop in zijn bestelwagen en kon die vrijwaren. Daarbij liep hij evenwel brandwonden op aan de benen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dat intussen verlaten.

Drie huizen gehavend

De brandweer van Veurne en Lo-Reninge kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden. De carport raakte uiteindelijk verwoest en zelfs de metalen dwarsbalken zijn beginnen te smelten door de hitte. Ook het huis van de aannemer liep heel wat schade op, omdat de ramen waren gesprongen en de rook was binnengedrongen in de badkamer en een hobbyruimte. De gevel vertoont barsten op meerdere plaatsen. De woning van de schrijnwerker is wel nog bewoonbaar, maar het gezin bracht de nacht door bij familie. Het atelier van de schrijnwerker bleef gevrijwaard. Twee naastgelegen woningen, waaronder die van de ouders van de schrijnwerker, raakten wel gehavend. Vensters zijn vernield en rolluiken zijn gesmolten.

Oorzaak bij branddetectiesysteem

Er is geen branddeskundige van het parket aangesteld, omdat er geen kwaad opzet mee is gemoeid. Op camerabeelden is namelijk te zien hoe een branddetectiesysteem op de gevel is beginnen roken en vervolgens smolt. Wellicht is daar ook de kortsluiting ontstaan. Gesmolten plastic kwam op een houtvoorraad terecht en eindigde na een tijdje smeulen in het inferno. Intussen zijn verzekeringsexperts aangesteld om de schade te begroten.