Vier wagens betrokken bij kettingbotsing op N8, twee lichtgewonden Bart Boterman

25 augustus 2019

14u55 0 Alveringem Op de N8 in Alveringem gebeurde zondagvoormiddag een kettingbotsing met vier betrokken voertuigen. Twee personen werden naar het ziekenhuis overgebracht met lichte verwondingen. Een auto is total loss.

De kettingbotsing gebeurde rond 11.15 uur in de Hoogstadestraat ter hoogte van de verkeerslichten met de Sint-Rijkersstraat. “Het eerste voertuig vertraagde voor verkeerslichten en het tweede voertuig is er licht tegen gereden. Het derde en vierde voertuig liepen meer schade op en werd getakeld. De laatste is total loss”, zegt korpschef Devid Camerlynck van de politiezone Spoorkin. Een slachtoffer had pijn aan de nek een andere aan de borst. Ze werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. “Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af. Twee wagens werden getakeld. De verkeershinder op de N8 bleef uiteindelijk beperkt gezien de voertuigen zich nog konden verplaatsen naar de pechstrook", aldus de korpschef.