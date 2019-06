VIDEO. ‘Sluwe dieven’ maken aanstekers van 1,80 euro buit, winkelier plaatst ze op Facebook: “Wat een niveau zeg” Jelle Houwen

06 juni 2019

12u57 0 Alveringem De uitbaters van de Spar Express langs de Beverenstraat in het landelijke Leisele (Alveringem) hebben bewakingsbeelden op Facebook gezet van een dief die ... twee aanstekers van 1,80 euro steelt. “We waren stomverbaasd om te zien hoe die man, met nog twee kompanen, zo sluw rond kijkt om dat dít te stelen”, zeggen uitbaters Geert en Carine. “En we doen dit ook om andere handelaars te waarschuwen.”

De banale winkeldiefstal dateert van woensdag in de namiddag. Drie Franstalige mannen stappen de zaak in de Westhoek binnen en wachten aan de kassa. Een van hen neemt het voortouw. Hij kijkt argwanend in al zijn ooghoeken en ziet hoe uitbater Geert op dat moment aan de charcuterie-afdeling een andere klant helpt. Zijn twee kompanen staan achter hem en lijken hem iets toe te fluisteren. Opeens steekt de man tweemaal zijn arm over de toonbank en grijpt telkens een aansteker uit een doosje die hij snel weg moffelt. Pas enige tijd later merkten de uitbaters de diefstal op via de camerabeelden. “Eigenlijk waren we gewoon stomverbaasd”, zeggen Carine en Geert. “Wie steelt er nu zoiets? Twee aanstekers van ochot 3,60 euro. En daar dan nog zo sluw voor doen. Als ze zich toch zo’n niveau moeten verlagen... Die mannen hebben nog sigaretten gekocht en zijn daarna verdwenen. Maar tegelijkertijd denken we ook: misschien was dit een probeersel en willen ze zien of ze er ongezien mee wegkomen om later dan meer te stelen? Vandaar delen we de beelden: om ook andere handelaars te waarschuwen. Wie weet komen ze terug.” Carine en Geert deden voor de banale diefstal geen aangifte bij de politie.

