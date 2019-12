Verdienstelijke Alveringemnaren krijgen hun ‘Olveringemnoartje’ GUS

03 december 2019

12u07 0 Alveringem De vijfde editie van de ‘Olveringemnoartjes’ zit erop. Tien verdienstelijke inwoners kregen een mooi kunstwerk in keramiek gecreëerd door Isabelle Sissau.

Voetbaltalent Lauren Nock van VVG Alveringem mag zich sportvrouw noemen en badmintonspeler Kurt De Ruyter sportman. Yoni Terwe uit Leisele is helemaal in de ban van turnen en kreeg de titel van beloftevolle jongere. De sportprijs was voor Dominique Lehoucke uit Izenberghe die de Tour de France voor het goede doel organiseerde. Stripfanaat Alois Claerhout werd beloond met de bibliotheekprijs. Patriek Hauspie uit Izenberge bouwde de voorbije dertig jaar een bloeiende zaak uit en mocht daarvoor de middenstandsprijs in ontvangst nemen. Paule Cottigny met een hart voor literatuur en theater ging met de cultuurprijs naar huis. Actief zijn in de jeugdraad en in jongerenbewegingen, voor die inzet ontving Thilde Corveleyn de jeugdprijs. De voorzitter van de milieuraad Johan Herreman was blij met de milieuprijs. Het publiek mocht tot slot nog de vrijwilliger van het jaar kiezen. Didier Millecam van het welzijnsproject Alveringemse Harten en actief bij de Vintage Hotties kreeg die onderscheiding. De uitreiking van de ‘Olveringemnoartjes’ zijn een organisatie van de bibliotheek, cultuur, jeugd, milieu, sport en Unizo.