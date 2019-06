Twee koeien met nodige moeite uit gracht gehaald Jelle Houwen

14 juni 2019

14u52 0

Twee koeien moesten vrijdagochtend rond 11 uur uit een diepe gracht worden gered nadat ze in het water sukkelden aan weide in de Roesbruggestraat in Beveren-Aan-Den-Ijzer. Het was de landbouwer zelf die de twee koeien aantrof toen ze in de Kallebeek zaten. Hij verwittigde de hulpdiensten. Zowel de brandweer van post Zuid-Ijzer als het speciale dierenreddingsteam van brandweerzone Westhoek kwamen ter plaatse. De koeien bleken tot hun rug in het vieze water te zitten, wellicht nadat ze uit hun weide waren gebroken. Duikers van de brandweer gingen het water in om riemen onder de koeien te brengen. Met behulp van een verreiker werden de dieren nadien terug op het droge gehesen. De interventie vergde enige moeite maar de dieren stellen het goed.